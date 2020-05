© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: Camera di commercio Usa, profonda preoccupazione per legge su sicurezza - La Camera di commercio degli Stati Uniti è “profondamente preoccupata” per la proposta di legge sulla sicurezza a Hong Kong approvata dall’Assemblea nazionale del popolo della Cina. In un comunicato, l’organizzazione imprenditoriale avverte che le nuove disposizioni potrebbero minare l’autonomia di Hong Kong fissata dal principio “Un paese, due sistemi”, e invita Pechino ad alleviare le tensioni. La camera di commercio sostiene che sarebbe “un grave errore” mettere a rischio lo status speciale di cui Hong Kong gode, fattore fondamentale per consentire all’ex colonia britannica di rivestire un ruolo come destinazione di investimenti e snodo finanziario internazionale. Nel comunicato, infine, s’invita il governo Usa a mantenere “rapporti costruttivi con Hong Kong”, ma ricorda che eventuali profondi cambiamenti dello status della Regione amministrativa avrebbero “serie implicazioni” per le imprese statunitensi che operano nell’area. (segue) (Res)