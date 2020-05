© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: deputato Assemblea nazionale, legge sicurezza Hong Kong potrebbe essere soluzione futura per Taiwan - La legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong può suggerire una soluzione futura alla questione di Taiwan. Lo ha dichiarato oggi Tsai Pei-wei, deputato dell'Assemblea nazionale del popolo (Npc), al quotidiano cinese "Global Times". "Con l'esempio della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, il governo centrale potrebbe approfondire ulteriormente, perfezionare e persino fare leggi correlate che promuovono la riunificazione con Taiwan reprimendo legalmente le forze dell'indipendenza", ha affermato Tsai Pei-wei. Il funzionario ha lanciato un avvertimento alla presidente di Taipei, Tsai Ing-wen, ricordando che l'indipendenza di Taiwan, proprio come quella di Hong Kong, non è accolta favorevolmente dal popolo cinese. "La determinazione del governo centrale nel trattare con i separatisti di Hong Kong e Taiwan è la stessa. L'indipendenza di Taiwan è un vicolo cieco. La sicurezza nazionale è una spada affilata che pende sulle teste dei separatisti di Taiwan". "La legge sulla sicurezza nazionale sarebbe d'ispirazione per la riunificazione pacifica e l'estensione del principio 'Un paese, due sistemi'", secondo quanto affermato da Zhang Xiong, professore all'Università di Shanghai Tongji. Tsai Pei-wei ha affermato che le rivolte di Hong Kong dell'anno scorso hanno gravemente danneggiato la prosperità e la stabilità, nonché lo sviluppo economico di Hong Kong. "La violenza ha indebolito le capacità amministrative e la reputazione internazionale del governo dell'ex colonia britannica. La nuova legge è complementare alla Legge fondamentale della Regione amministrativa speciale e costituisce una garanzia legale per affrontare i disordini e assicurare che la sovranità di Hong Kong resti invariata", ha spiegato. (segue) (Res)