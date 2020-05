© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Cina: coronavirus, voli speciali cinesi per rimpatri dovrebbero iniziare il 2 giugno - La Cina dovrebbe avviare il 2 giugno il piano di rimpatri dei cittadini cinesi intenzionati a lasciare l’India, a causa della diffusione dell’epidemia di coronavirus. L’ambasciata cinese a Nuova Delhi, che ha chiesto ai connazionali interessati di registrarsi entro il 27 maggio mattina, ha pubblicato il programma provvisorio dei voli speciali, con partenze previste da Nuova Delhi per Shanghai (2 giugno), da Mumbai per Chongqing (3 giugno), da Calcutta per Jinan (5 giugno), da Nuova Delhi per Guangzhou (7 giugno) e da Mumbai per Zhengzhou (8 giugno). Si fa riferimento a persone – studenti, imprenditori e turisti – in difficoltà e con l’esigenza urgente di tornare in patria. Riguardo alle modalità, è stato specificato che i rimpatriati dovranno sostenere le spese per il periodo di quarantena. Anche l’India ha evacuato i suoi connazionali da Wuhan, primo focolaio della pandemia, a febbraio, nella fase più acuta. L’annuncio dell’ambasciata cinese, però, cade in un momento delicato per le relazioni bilaterali. La scorsa settimana, infatti, testate di entrambi i paesi – il quotidiano cinese “Global Times” e l’indiano “The Times of India” – hanno riferito di tensioni ai confini, in particolare del rafforzamento dello schieramento di truppe nella Valle del Galwan. (Res)