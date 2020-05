Violenze donne: Leone (M5s), in commissione femminicidio documenti del caso Balice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione d'inchiesta sul Femminicidio al Senato abbiamo fatto richiesta di accesso per avere tutti gli atti della vicenda giudiziaria che riguarda la signora Maddalena Balice, vittima di violenze reiterate ad opera del marito, e adesso in attesa di una sentenza della Corte d'Appello di Bologna che potrebbe decidere di sottrarle il figlio di 5 anni. Lo riferisce in una nota la senatrice del MoVimento 5 Stelle Cinzia Leone, vice presidente della commissione d'inchiesta sul Femminicidio del Senato. "La Corte potrebbe riconoscere una mancanza di idoneità della mamma e affidare il piccolo ai servizi sociali. La signora Balice ritiene che il Ctu abbia commesso errori decisivi nella sua relazione, assecondando la teoria dell'alienazione parentale e rilevando responsabilità materne infondate. Seguo da tempo questo caso e in commissione Femminicidio vogliamo approfondire ogni aspetto di una vicenda estremamente delicata i cui risvolti futuri possono ancora essere ulteriormente sensibili, soprattutto essendo coinvolto un bambino di appena 5 anni. La Corte ha concesso l'invio degli atti alla commissione e rinviato la causa al 17 luglio", aggiunge.(Rin)