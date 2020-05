Libia-Russia: ministro Esteri Lavrov ribadisce sostegno a iniziativa presidente parlamento Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha ribadito il suo sostegno all’iniziativa del presidente del parlamento libico Aguila Saleh per porre fine alla crisi in Libia, in una conversazione telefonica avvenuta oggi. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri russo, secondo cui il colloquio è avvenuto su iniziativa libica. "Durante la conversazione, si è tenuto uno scambio di opinioni approfondito sull'attuale situazione in Libia nel contesto dello scontro armato in corso tra le forze militari e politiche dell’est e dell’ovest del paese”, si legge nella nota. “Entrambe le parti hanno sottolineato l'inutilità dei tentativi di risolvere la crisi con la forza, la necessità di avviare urgentemente un dialogo costruttivo con la partecipazione di tutte le forze politiche libiche", ha affermato il ministero degli Esteri russo. In questo contesto, Lavrov ha espresso il proprio sostegno all'iniziativa espressa da Saleh il 23 aprile, che implica un'immediata cessazione delle ostilità e l'intensificazione dei negoziati inter-libici, al fine di trovare soluzioni di compromesso ai problemi esistenti e di formare autorità unificate nel paese. Sono stati inoltre discussi alcuni aspetti internazionali della pacificazione, tra le quali le prospettive di attuazione delle decisioni della conferenza internazionale sulla Libia, tenutasi a Berlino il 19 gennaio, e di garantire l'applicazione della risoluzione 2510 Consiglio di sicurezza dell'Onu.(Rum)