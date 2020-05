India-Qatar: colloquio telefonico tra premier Modi ed emiro al Thani, focus su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con Tamim bin Hamad al Thani, emiro del Qatar, incentrata sulla pandemia di coronavirus. Inoltre, il premier indiano ha rivolto al leader qatariota e al suo popolo gli auguri per la festa islamica di Id al-fitr, da poco trascorsa. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. Modi, si legge nella nota, ha espresso apprezzamento per l’assistenza ricevuta dai cittadini indiani ospiti del paese del Golfo Persico. Al Thani, a sua volta, ha apprezzato il contributo offerto dalla comunità indiana, specialmente nel settore sanitario. Modi, infine, ha sottolineato che Nuova Delhi ha posto grande attenzione a evitare interruzioni nella forniture di beni essenziali dall’India al Qatar nella crisi in corso. (Inn)