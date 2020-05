© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, informa di aver"telefonato ad Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio", per comunicargli il suo apprezzamento per "l'appello 'Senza anziani non c'è futuro'". E su Twitter il ministro argomenta: "Sono convinta che nella terza età anche le nuove tecnologie possono aiutare a non rinunciare a progetti di vita". (Rin)