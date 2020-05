Coronavirus: Unhcr lancia allarme su impatto Covid-19 sui rifugiati in Africa orientale e regione Grandi laghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fase attuale in cui inizia ad affermarsi l'impatto del Covid-19 sull'economia, i rifugiati nelle aree urbane della regione che comprende Africa orientale, Corno d'Africa e Grandi laghi stanno faticando a soddisfare le esigenze più basilari. È quanto denunciato oggi in una nota dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che sta lavorando in stretto coordinamento con governi e partner per trovare soluzioni alla condizione vissuta dai rifugiati urbani in questi tempi difficili. Tuttavia, si teme che senza ulteriore sostegno, molti di loro diverranno estremamente vulnerabili a situazioni di sfruttamento, rischieranno di indebitarsi a livelli significativi e potrebbero ritrovarsi costretti a espedienti disperati per poter sopravvivere, quali prostituzione o lavoro minorile. I rifugiati urbani si stanno confrontando con la perdita del lavoro, dal momento che molti esercizi commerciali hanno dovuto ridurre il personale o cessare le attività per effetto delle restrizioni imposte dal Covid-19. Molti lavoravano a giornata o in nero e conducevano vite precarie da prima che scoppiasse la pandemia. In Ruanda, per esempio, la maggior parte dei 12 mila rifugiati urbani ha visto gli unici lavoratori di famiglia perdere il lavoro; molti erano impiegati presso aziende che hanno dovuto chiudere o che faticano a importare merci a causa delle restrizioni ai confini. (segue) (Res)