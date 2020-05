Coronavirus: Unhcr lancia allarme su impatto Covid-19 sui rifugiati in Africa orientale e regione Grandi laghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi rifugiati urbani, inoltre, vivono in condizioni igieniche precarie e di sovraffollamento e sono particolarmente vulnerabili alla diffusione del virus: a Nairobi, in Kenya, per esempio, a migliaia vivono in quartieri impoveriti con accesso limitato all'acqua potabile, carenza che rende quasi impossibile lavarsi le mani frequentemente. In Ruanda e in Kenya, l'Unhcr ha assicurato regolarmente l'erogazione di aiuti di emergenza in denaro contante a beneficio dei più vulnerabili e ha sondato le opzioni disponibili per espandere i propri programmi. In Uganda, Unhcr e Programma alimentare mondiale (Pam) stanno introducendo assistenza in denaro una tantum tramite telefoni cellulari destinata a circa 80 mila rifugiati urbani e volta a coprire i costi di affitto, cibo e altri beni di prima necessità. Tuttavia, si tratta di misure esclusivamente temporanee ed è previsto che le condizioni socioeconomiche si deterioreranno ulteriormente nelle settimane e nei mesi a venire. In tutta la regione, la maggior parte dei governi ha già generosamente incluso i rifugiati nei propri piani nazionali di contingenza e risposta al Covid-19. L'Unhcr si appella agli stati affinché assicurino che, nell'ambito di tali piani, i rifugiati urbani abbiano accesso anche a sistemi di sicurezza sociale che forniscano assicurazione sanitaria, cibo e assistenza in denaro, ai quali la comunità internazionale dovrebbe garantire ulteriore sostegno. (segue) (Res)