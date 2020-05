Coronavirus: Unhcr lancia allarme su impatto Covid-19 sui rifugiati in Africa orientale e regione Grandi laghi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti rifugiati stanno contattando l'Unhcr comunicando di avere disperato bisogno di aiuto per coprire i costi di affitto e di essere a rischio di sfratto da parte dei locatori. A Gibuti, l'agenzia Onu sta lavorando alla ricerca di soluzioni abitative alternative per rifugiati e membri delle comunità di accoglienza sfrattati dalle proprie abitazioni. Considerata la natura senza precedenti della pandemia, l'Unhcr esorta governi e locatori di tutta la regione a trovare soluzioni che prevedano l'applicazione di una moratoria sugli sfratti, almeno fino a quando la crisi entrerà in una fase calante. I minori rifugiati sono stati particolarmente colpiti dagli effetti delle misure di prevenzione del Covid-19, dal momento che, in tutta la regione, le scuole hanno dovuto interrompere le lezioni in aula. Sebbene la maggior parte dei governi abbia tentato di colmare questa mancanza assicurando lezioni su internet, tv e stazioni radio, numerose famiglie non dispongono dei dispositivi necessari o non possono permettersi pacchetti internet. (segue) (Res)