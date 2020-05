Coronavirus: Unhcr lancia allarme su impatto Covid-19 sui rifugiati in Africa orientale e regione Grandi laghi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Uganda, l'Unhcr e i partner per l'istruzione stanno perseguendo una serie di soluzioni tra cui stampare kit per lo studio da casa e caricare contenuti didattici sui telefoni. In Kenya, la compagnia di telefonia mobile locale, Safaricom, sta fornendo pacchetti di traffico internet gratuito a beneficio degli studenti rifugiati urbani. L'agenzia rivolge un appello al settore privato affinché segua quest'esempio e svolga un ruolo cardine nell'assicurare che i giovani rifugiati ricevano l'istruzione di qualità a cui hanno diritto, donando radio, smartphone, tablet, laptop e opzioni per connettersi a internet. L'Unhcr, conclude la nota, esorta la comunità internazionale a sostenere le misure di risposta emergenziali mediante fondi ulteriori che possano permettere di soddisfare in tempi rapidi le crescenti esigenze della popolazione, prima che la situazione raggiunga un punto di non ritorno. Nell'ambito del Piano di risposta umanitaria globale delle Nazioni Unite, l'agenzia chiede inoltre 745 milioni di dollari per finanziare l'implementazione di operazioni salvavita in risposta alla pandemia da Covid-19, di cui 126 milioni destinati ai paesi di Africa orientale, Corno d'Africa e regione dei Grandi laghi. (Res)