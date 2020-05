Imprese: Banco Bpm nomina Andrea Rovellini responsabile della funzione di gestione rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha deliberato nella seduta odierna di nominare Andrea Rovellini all’incarico di responsabile della funzione di gestione rischi. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Iniziata la carriera nel Gruppo Barilla, Andrea Rovellini è entrato nel 1990 in Banca popolare di Milano dove, assumendo nel tempo posizioni di crescente responsabilità, è arrivato a ricoprire la carica di direttore per la Pianificazione, il Controllo di gestione e la gestione dei rischi, insieme ad altri ruoli apicali all’interno del Gruppo Bpm. Dal 2012 entra in Banca Monte dei Paschi di Siena assumendovi nel 2013 il ruolo di chief risk officer. Nominato nel marzo 2018 Cfo, dal maggio 2019 è diventato, inoltre, vice direttore generale vicario del Monte dei Paschi di Siena. (Com)