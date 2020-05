Speciale infrastrutture: Iovino (M5s), Alta velocità Sa-Rc risultato di sinergia tra Governo e Ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie anche al finanziamento di 40 milioni di euro per la progettazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità tra Salerno e Reggio Calabria, sarà colmata una delle più grandi lacune per il trasporto ferroviario veloce nel Paese". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino. "Portare il Frecciarossa in Calabria - ha proseguito - equivale a fornire un contributo fondamentale per il rilancio dell'economia turistica in tutto il Sud. Un risultato ottenuto grazie a uno straordinario lavoro sinergico tra i nostri ministeri e l'amministratore delegato Gianfranco Battisti e l'intero management di Ferrovie dello Stato. La dimostrazione che quando c'è intesa a ogni livello istituzionale e volontà di lavorare per il bene comune, non si possono che raccogliere grandi frutti", ha concluso Iovino. (Ren)