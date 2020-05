Speciale infrastrutture: Stefàno (M5s), curioso che chi nel 2015 ha interrotto Roma-Giardinetti oggi ne chieda riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente M5s della commissione Mobilità di Roma, Enrico Stefàno, risponde con un post su Facebook alle polemiche di questi giorni sulla realizzazione della ferrovia Roma-Giardinetti. "Come sapete sono poco avvezzo alle polemiche e al polverone politico sul passato, di chi è la colpa, chi c’era prima chi c’è dopo, partito x, forza y eccetera. Preferisco fare. O almeno provarci e concentrarmi su quello - scrive Stefàno -. Ogni tanto però si va oltre il buon senso e la logica. Trovo infatti davvero curioso - spiega - che chi ad agosto 2015 ha interrotto, letteralmente dall’oggi al domani, la ferrovia Roma Giardinetti a Centocelle, e all’epoca non disse nulla, oggi si sbracci e ne strilli a gran voce la riapertura, come fosse un interruttore da girare su on. Come se nel frattempo non si sia ridotto il personale, la manutenzione e le relative maestranze (oggi praticamente impossibili da recuperare), come se nel frattempo la Regione Lazio (ancora formalmente il proprietario) non abbia chiaramente detto che non avrebbe pagato i chilometri oltre Centocelle. Questa amministrazione invece fin dal primo giorno ha lavorato per recuperare e rilanciare l’infrastruttura, credendo in un effetto realmente di rete, realizzando un progetto ambizioso e partecipato, appena approvato definitivamente, dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Purtroppo - conclude - distruggere è un attimo, ricostruire è molto più lento e faticoso". (Rer)