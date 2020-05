Speciale scuola: Emilia-Romagna, smartworking, finanziati progetti per 2 mln di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale al Bilancio e al Personale dell'Emilia-Romagna, Paolo Calvano, ha dichiarato: “Vogliamo innovare la Pubblica amministrazione e questo è il primo importante passo che facciamo insieme agli enti locali. L’importante e diffusa risposta da parte di molti enti del territorio regionale non ha tradito le nostre aspettative. I progetti presentati, tutti di grande valore, aiutano a ridurre il divario digitale presente all’interno della Pa. Il rilevante contributo che si è ottenuto dallo Smart Working durante questa emergenza deve essere da impulso per cambiare e innovare il modo di lavorare. Il nostro territorio ancora una volta compie un deciso passo avanti nell’immaginare e sviluppare una nuova idea di amministrazione. Presto monitoreremo e valuteremo l’impatto organizzativo e ambientale di questo bando”. L’assessora alla Scuola e Agenda digitale, Paola Salomoni, ha aggiunto: “Attenzione agli aspetti tecnologici, ma consapevolezza del necessario salto in avanti da compiersi sul tema dei processi e delle competenze: questo è il quadro che emerge delle idee progettuali e che per noi costituisce il punto di partenza di un reale processo di trasformazione digitale. Su questo continueremo ad investire nei prossimi anni, anche attraverso la rete Emilia-Romagna smart working, che nasce proprio con l’obiettivo di supportare le Amministrazioni di tutto il territorio in questo processo di cambiamento”. (Ren)