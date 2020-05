Ungheria: ministero Finanze, bilancio 2021 prevede crescita Pil al 4,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze ungherese Mihaly Varga ha presentato in Parlamento il progetto di bilancio per il 2021 . Nella legge di bilancio per il prossimo anno, il governo ungherese prevede una crescita economica annuale del 4,8 per cento mentre l'inflazione dovrebbe aggirarsi intorno al 3 per cento, in linea con l'obiettivo a medio termine della "stabilità dei prezzi" della Banca nazionale ungherese. "Il budget del prossimo anno si concentrerà sul sostegno alle famiglie e sul rilancio dell'economia e il sostegno alla creazione dei posti di lavoro per compensare quelli persi a causa dell'epidemia", ha detto Varga. Il disegno di legge è destinato a spese per 23.373,6 miliardi di fiorini (66,6 miliardi di euro) e entrate per 21.882,4 miliardi di fiorini (62 miliardi di eu), con un deficit di 1.491,2 miliardi di fiorini. Calcolato secondo le regole contabili per competenza dell'Unione europea, il disavanzo arriverà al 2,9 per cento del Pil ungherese. Il disegno di legge mira a un calo del debito pubblico al 69,3 per cento del Pil entro la fine dell'anno, rispetto al 72,6 per cento previsto per la fine del 2020. Il disegno di legge prevede riserve equivalenti a oltre lo 0,5 per cento del Pil. (segue) (Vap)