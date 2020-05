Ungheria: ministero Finanze, bilancio 2021 prevede crescita Pil al 4,8 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bilanci delle amministrazioni locali saranno aumentati a un totale di 857 miliardi di fiorini, da 739 miliardi nel 2020. I finanziamenti saranno aumentati per spese di istruzione pubblica del governo locale a 213 miliardi di fiorini, mentre la spesa per la cultura e i servizi sociali salirà a 82 miliardi di fiorini e 174 miliardi rispettivamente. Il progetto di bilancio assegna 2.229 miliardi di fiorini all'istruzione, 80 miliardi in più rispetto allo scorso anno. Il settore sanitario riceve 2.145 miliardi, 186 miliardi in più rispetto al 2019. "Il disegno di legge assegna 2.295 miliardi di fiorini per sostenere le famiglie che crescono bambini", ha detto Varga, sottolineando che tale somma è cresciuta di 2,5 volte rispetto a quella del 2010. Le pensioni e altri pagamenti pensionistici saliranno di 325 miliardi di fiorini a 3.090 miliardi. La spesa per la difesa è stata aumentata del 30 per cento a 778 miliardi, ha detto. La proposta di bilancio contiene un capitolo indipendente per un fondo sanitario e di difesa pandemica, con spese per 2.935 miliardi di fiorini. Contiene anche un capitolo indipendente per un Fondo di difesa economica con spese per 2.555 miliardi di fiorini. Ai partiti politici saranno assegnati 5,78 miliardi di fiorini, l'equivalente del finanziamento di quest'anno prima che fosse tagliato della metà a causa dell'epidemia di coronavirus. Il presidente della Camera Laszlo Kover ha dichiarato che il parlamento discuterà il progetto il 29 giugno, con una votazione possibile il 3 o 6 luglio. Circa 3.000 miliardi di fiorini (8,6 miliardi di euro) sono stati assegnati all'assicurazione sanitaria e misure relative all'epidemia nel disegno di legge del bilancio 2021. (Vap)