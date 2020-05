Roma: in aula virtuale gli interventi dalla manifestazione in Campidoglio di Fassina e Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina continua a riunirsi in videoconferenza, gli interventi si svolgono direttamente dalle case dei consiglieri di maggioranza e opposizione. Nel corso della seduta di oggi, però, quelli del centrosinistra sono stati pronunciati dal Campidoglio. Non dall'aula Giulio Cesare, ma da sotto palazzo Senatorio, tra le grida e i fischi dei lavoratori di Roma Multiservizi che, nonostante la seduta virtuale, stanno protestando fisicamente proprio lì sotto. Il primo intervento - nel corso della discussione sulla variazione di bilancio che ratifica i fondi ricevuti da Stato e Regione Lazio per i buoni spesa - è stato quello del capogruppo di Sinistra per Roma, Stefano Fassina "Le risorse per i buoni spesa che oggi votiamo sono serviti ad aiutare migliaia di famiglie in difficoltà, la stessa difficoltà in cui sono questi lavoratori che vedete alle mie spalle, vorrei per questo ricorda all'assessore, che spiega come i fondi per l'emergenza sono importantissimi, che ci sono migliaia di lavoratori che dipendono direttamente o indirettamente dal comune di Roma e in questi tre mesi non hanno ricevuto un euro. L'assessore dovrebbe sollecitare Inps, Regione e azienda a fare in modo che questi lavoratori che non hanno un euro dall'inizio di marzo possano avere quello che gli spetta, altrimenti continuiamo a mettere pezze con provvedimenti emergenziali: ci sono cose su cui il comune può fare tanto e non sta facendo nulla". Anche la consigliera del Pd Valeria Baglio, con accanto il capogruppo dem Giulio Pelonzi, è intervenuta dalla piazza: "Sui buoni spesa - ha detto - c'è ancora totale opacità, non capiamo perché se si è riusciti a organizzare le sedute del consiglio online, non si riesca a mettere sul sito del comune un contatore aggiornato con i dati sui buoni spesa effettivamente erogati". Poi passando alla manifestazione di piazza:"Per queste mille persone bisogna intervenire in maniera urgente, chiediamo che sia convocata sul punto una capigruppo urgente". (Rer)