Decreto Rilancio: Mandelli (FI), da Gualtieri visione ideologica su professionisti

- Il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Andrea Mandelli, nel commentare le dichiarazioni del ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, parla di "una visione ideologica che mira a colpire chi produce più ricchezza e posti di lavoro e che mette in antitesi mondo delle professioni e imprese: è stata questa la risposta data da ministro Gualtieri sul mancato accesso dei professionisti alle risorse a fondo perduto del dl rilancio". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Fomentare la conflittualità tra categorie in difficoltà in un momento tanto difficile per il Paese non è certo una prova di responsabilità. Siamo certi che si possano individuare le risorse necessarie ad eliminare il vulnus creato dal governo ai danni del mondo delle professioni senza, per questo, sottrarre fondi alle imprese. Lavoreremo per farlo", conclude Mandelli, "perché non è immaginabile che un'intera categoria venga lasciata indietro". (Com)