Frosinone: cade durante arrampicata a Supino, ferito climber di Colleferro

- Un uomo di 46 anni residente a Colleferro si è ferito, questa mattina, cadendo durante una arrampicata su una parete rocciosa in località Valle delle Seghe a Supino in provincia di Frosinone. A soccorrerlo sono stati i volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Lazio. Fortunatamente, nonostante la caduta, l'uomo non ha riportato gravi traumi. Sul posto è giunta una squadra di terra della stazione del Soccorso alpino di Collepardo, il personale sanitario del 118 e l'eliambulanza della Regione Lazio che, tramite il tecnico di elisoccorso del Cnsas, ha provveduto al recupero dell'infortunato con il verricello. (Rer)