Fase 2: Borraccino, Regione Puglia sarà vicina anche ai tassisti

- "Abbiamo incontrato una rappresentanza di tassisti che manifestavano, oggi, a Bari, per i grossi disagi in cui versa il settore a causa dell'emergenza economica legata al Covid19". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore regionale pugliese allo sviluppo economico Cosimo Borraccino che ha spiegato: "Abbiamo comunicato loro che il governo regionale è vicino in questo momento critico e che garantirà a tutta la platea dei pugliesi, come alle imprese e alle partite iva iscritte alle Camere di commercio della nostra regione, un contributo variabile, in base al proprio reddito, di cui una parte, ovvero il 20%, a fondo perduto, con il pre-ammortamento di 12 mesi. Questa è la nostra risposta alla richiesta di un contributo che i tassisti, questo oggi, ci hanno avanzato". (segue) (Ren)