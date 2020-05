Mediterraneo: Bono (Fincatieri), Italia può garantire flussi economici nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unico Paese che al momento potrebbe garantire che i flussi economici passanti per il Mediterraneo si svolgano in sicurezza e senza problemi è l’Italia. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, durante la sua audizione di oggi al Senato. “Finora questo compito era stato affidato agli Stati Uniti, che tuttavia si stanno disimpegnando con la presidenza di Donald Trump, mentre la Francia pur avendo accesso al Mediterraneo, si affaccia anche sull’Oceano Atlantico: l’Italia ha invece tutte la capacità per diventare un protagonista nella regione, e per fare ciò è necessario che la sua presenza sia sostenuta da mezzi che garantiscano una deterrenza, come le navi militari”, ha spiegato l’Ad, sottolineando che l’Italia “ha sviluppato un’industria militare e navale tra le prime al mondo, e sicuramente la migliore in Europa”. Nel suo intervento, Bono ha ribadito come il Mediterraneo abbia riacquisito la sua centralità con l’esplosione delle economie dell’Estremo oriente, spiegando che “se vogliamo che i traffici vadano verso l’Italia serve nel Mediterraneo una capacità di dislocare navi militari in grado di garantire che il transito delle merci avvenga senza problemi”. Stando all’Ad, infatti, ad oggi “buona parte delle merci che dovrebbero arrivare in Italia sbarcano altrove, facendoci perdere opportunità di business”. (Ems)