Cina: portavoce Esercito, aumento moderato della spesa militare è "corretto e necessario" (2)

- "La Cina deve avere mente lucida e idee chiare quando si tratta di Difesa nazionale ed essere preparata a ogni pericolo in tempo di pace. È inoltre necessario un aumento delle spese per la difesa in modo che le forze armate cinesi possano adempiere a maggiori responsabilità internazionali", ha affermato Wu. "Mantenere un aumento moderato e costante delle spese per la difesa aiuterà i militari cinesi a realizzare l'idea di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità, ad adempiere alle responsabilità internazionali che dovrebbero sostenere le forze armate di un grande paese e contribuire ancora di più alla costruzione di un mondo di pace duratura e sicurezza diffusa", ha rimarcato il portavoce, ribadendo che la Cina si attiene fermamente al percorso di sviluppo pacifico e sostiene politiche di difesa nazionali di natura "difensiva". "La spesa per la difesa della Cina è pubblica e trasparente, oltre ad essere ragionevole e appropriata", ha affermato Wu. In totale, la Difesa cinese potrà contare quest'anno su 1.270 miliardi di yuan (circa 179 miliardi di dollari). La spesa totale per la difesa della Cina nel 2019 è stata pari ad un quarto di quella degli Stati Uniti, mentre la spesa pro capite è stata di circa un diciassettesimo. Nel sottolineare che la Cina non ha "spese militari nascoste", Zhang Yesui, portavoce della terza sessione della 13ma Npc, ha affermato che il paese ha adottato una linea di trasparenza. "La spesa per la difesa della Cina è rimasta all'incirca all'1,3 per cento del suo prodotto interno lordo per molti anni, ben al di sotto della media mondiale del 2,6 per cento", ha detto Zhang. (Cip)