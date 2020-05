Coronavirus: fatturato commercialisti crolla ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brusco calo del fatturato ad aprile 2020 per i commercialisti. Il 54 per cento di loro dichiara di averne subito una riduzione superiore ad un terzo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e che per il 35 per cento la flessione è stata superiore a 10 mila euro, mentre solo il 34 per cento ha potuto beneficiare del bonus di 600 euro concesso dal Decreto Cura Italia per il mese di marzo 2020. Il dato emerge dall'Osservatorio Covid-19 del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che ha condotto un sondaggio su un campione di 1.125 commercialisti, attraverso una nota. Ad evidenziare una situazione di estrema difficoltà per la categoria il dato che rileva come il 59 per cento degli intervistati abbia ammesso di avere imprese clienti che hanno deciso di non riaprire dopo il lockdown. Nel dettaglio, per il 29 per cento del campione si tratta di meno del 5% e per un altro 16% riguarda un'azienda su dieci, mentre per il 14 per cento interessa più di una su dieci. Inoltre, per i Commercialisti intervistati, la ragione principale che spinge le imprese a cessare l'attività è la carenza di liquidità, seguita dall'eccessiva onerosità dei protocolli di sicurezza e dal rischio penale covid-19. (segue) (Com)