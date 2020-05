Libia, comando Usa in Africa: "la Russia invia aerei da guerra a supporto dei mercenari Wagner"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca ha recentemente dispiegato aerei da combattimento in Libia con l'obiettivo di sostenere i mercenari russi già attivi sul territorio. E' quanto riferisce il Comando Usa per l'Africa (Africom), precisando che i velivoli da guerra avrebbero la funzione di dare supporto aereo al Wagner Group, unità di mercenari russi che sostengono l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) fedele al generale Khalifa Haftar negli scontri contro le forze del Governo di accordo nazionale (Gna), l'esecutivo riconosciuto a livello internazionale e guidato dal premier tripolino Fayez al Sarraj. I velivoli sarebbero giunti in Libia da una base aerea in Russia, dopo aver transitato in Siria dove sarebbero stati ridipinti per mascherarne l'origine russa. "La Russia - afferma il generale Stephen Townsend, comandante di Africom - sta chiaramente cercando di ribaltare la situazione a suo favore in Libia, proprio come già visto in Siria". "Per troppo tempo - prosegue - la Russia ha negato la piena portata del suo coinvolgimento nel conflitto libico in corso. Ma ora non si può più negarlo". In riferimento alla posizione di Bengasi sulla questione degli aerei di Mosca, Townsend evidenzia che Haftar ha palesato chiaramente la sua intenzione di "scatenare una nuova campagna aerea". E aggiunge: "Saranno piloti mercenari russi su aerei forniti dalla Russia a bombardare i libici".Il generale Jeff Harrigian, comandante delle Forze aeree statunitensi in Europa, evidenzia che "se la Russia consolida la sua presenza in Libia, il prossimo passo logico è il dispiegamento di sistemi di interdizione aerea ad ampio raggio". E aggiunge: "Se questo momento arriverà, creerà preoccupazioni relative alla sicurezza molto concrete per la zona meridionale dell'Europa". La nota fornisce anche 15 immagini satellitari dal sito ufficiale del "Defense Visual Information Distribution Service", il Servizio di distribuzione di informazioni visuali legato al dipartimento della Difesa di Washington. Nelle foto si osserva la presenza di un Mig-29 nella base libica di Jufra, un fatto che confermerebbe in parte le notizie circolate nei giorni scorsi sulla presenza in territorio libico di velivoli militari di fabbricazione russa. Nella descrizione delle immagini si legge che i velivoli russi sono "arrivati in Libia da una base aerea in Russia, dopo aver transitato in Siria dove è stato stabilito che sono stati ridipinti per mascherare la loro origine russa". Il 22 maggio scorso, fonti informate dei fatti hanno riferito ad "Agenzia Nova" che gli aerei da combattimento in questione appartengono alle forze aree siriane.Da tempo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr) basato a Londra ha denunciato la presenza di mercenari siriani in Libia su entrambe le sponde: sia dal lato del Governo di accordo nazionale sostenuto dalla Turchia, sia dalla parte dell’Esercito nazionale libico sostenuto dagli Emirati. Ahmed al Haddad, uno dei comandanti delle forze del Gna, ha confermato a "Nova" la presenza di sei caccia da superiorità aerea Mig-29 e due bombardieri Su-24s nella base dell’Esercito nazionale libico del genere Haftar nella base di Al Jufra, circa 350 chilometri a sud di Misurata e 460 chilometri a sud-ovest di Tripoli. Uno sviluppo, quest’ultimo, che segue la profonda irritazione di Mosca per distruzione dei sistemi di difesa Pantsir (almeno nove in pochi giorni) da parte del Gna a Tarhuna e nella base aerea di Al Watiya, in precedenza sotto il controllo delle forze affiliate ad Haftar. (Res)