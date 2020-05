Ue: Bce mette in guardia da rischi crisi per stabilità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) mette in guardia dai rischi della crisi del coronavirus per la stabilità finanziaria dell'Eurozona, di recente aumentati in maniera significativa. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che in questo modo riassume il rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato oggi dalla Bce. Secondo l'autorità monetaria europea, la crisi ha aggravato le debolezze esistenti nel settore finanziario. I rischi connessi comprendono la fragilità dei fondi di investimento, i titoli pubblici e privati e la scarsa redditività delle banche dell'area dell'euro. Secondo la Bce, le risposte della politica alla pandemia sono state “essenziali” per mantenere la stabilità finanziaria. Allo stesso tempo, l'enorme nuovo debito pubblico contratto dagli Stati membri per finanziare le misure anticrisi comporta ulteriori rischi. Si tratta in particolare della possibilità che i mercati avviino “un rivalutazione del premio al rischio”sui titoli pubblici, esercitando nuovamente pressioni sui paesi dell'Eurozona con disavanzo più elevato. Se la debolezza dell'economia europea dovesse rivelarsi più lunga e difficile di quanto si ipotizzi attualmente e i tassi di interesse per alcuni paesi dell'euro aumentassero di nuovo, il rapporto tra debito pubblico e Pil nei paesi già fortemente indebitati potrebbe avviare “un percorso insostenibile”. La Bce è preoccupata anche anche ulteriori rischi per i titoli privati, come i declassamenti minacciati dalle agenzie di rating. Secondo la Bce, le banche dell'Eurozona hanno ora una capitalizzazione migliore di quella al principio della crisi finanziaria. Tuttavia, gli istituti di credito potrebbero essere esposti a ulteriori perdite sostanziali durante la crisi del coronavirus. Allo stesso tempo, la pressione sulla redditività continuerà ad aumentare. Le anche stanno già lottando con un margine ridotto a causa del basso livello dei tassi di interesse. Diversi istituti di credito hanno trasferito i tassi di deposito negativi praticati dalla Bce ai clienti e hanno cercato di diversificare i guadagni in modo più ampio. A gennaio, gli interessi negativi sono stati traslati a circa il 26 per cento dei depositi dei clienti corporate, mentre solo il 3 per cento sui conti di risparmio delle famiglie. (Geb)