Umbria: approvata mozione per garantire integrità sito Tyssenkrupp-Ast di Terni

- L’assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato all’unanimità la mozione unitaria sulla vicenda Tyssenkrupp-Ast Terni per garantire l’integrità del sito, lo sviluppo e la tenuta occupazionale. L’atto, firmato da tutti i gruppi politici regionali umbri è nato della mozione presentate da Eleonora Pace (Fd'I) a nome di tutti i gruppi di maggioranza, da quella di Fabio Paparelli e Tommaso Bori (Pd) e dall’atto di indirizzo di Thomas De Luca (M5S). Nell'atto: "si impegna il presidente della giunta regionale a chiedere un’azione decisa del governo nazionale in grado di fermare lo smantellamento progressivo delle acciaierie di Terni, avviando un confronto con la multinazionale e l’Unione europea per garantire una fase di transizione tale da non pregiudicare il futuro dell’azienda, promuovendo nei confronti del Mise e dell’Europa la necessità di un attore terzo che vigili su questa fase fino alla vendita". E quindi: "Si chiede di adottare tutte le iniziative presso il governo per l’apertura di un tavolo di confronto interistituzionale permanente con la multinazionale, aperto alle rappresentanze dei lavoratori, di cui sarà necessario mantenere gli adeguati livelli di sicurezza sul lavoro finora garantiti, diretto e coordinato dalla presidenza del consiglio dei ministri". (Ren)