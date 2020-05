Regno Unito: sondaggio, indice di popolarità Johnson in picchiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di popolarità del primo ministro britannico Boris Johnson ha perso 20 punti in seguito alla presa di posizione del premier in difesa del consigliere Dominic Cummings durante il weekend. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". I dati sono stati raccolti da Savanta, una società di analisi di dati al momento molto attiva nel Regno Unito che guarda a come la popolazione sta rispondendo alla pandemia. Savanta ha reso noto che l'indice di popolarità di Johnson è sceso al -1 per cento dal +19 per cento di soli quattro giorni fa. Questo calo sostanzioso è legato all'impopolare decisione presa dal premier di difendere il suo consigliere, che ha violato le linee guida del governo spostandosi da Londra a Durham durante la quarantena, sostenendo che Cummings ha seguito "gli istinti di ogni padre". Savanta ha anche comunicato che l'indice di popolarità del governo è sceso a -2 per cento, con una perdita di 16 punti in un solo giorno. L'indice di popolarità del leader del Partito laburista Keir Starmer è invece salito al 12 per cento il 25 di maggio. (Rel)