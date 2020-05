Lavoro: Civica (Uil), giunta Raggi ha solo creato condizioni per distruggere città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto Civica, segretario della Uil di Roma e del Lazio, in piazza del Campidoglio per la manifestazione delle lavoratrici delle mense scolastiche spiega: "Quello che è successo durante il lockdown è rappresentato bene da questa piazza, questa giunta da quando si è presentata non ha fatto altro che creare le condizioni perché venisse tutto distrutto, dalla raccolta dei rifiuti ai trasporti. C'è stato in questi anni - aggiunge - un disprezzo per i lavoratori senza precedenti. All'inizio Raggi ci ha detto che non parlava con i sindacati ma direttamente con i lavoratori, ed eccoli qui i lavoratori, devono scendere in piazza per chiedere di essere ascoltati. Hanno lavorato solo nel chiuso delle loro stanze, senza ascoltare nessuno. A queste persone, che guadagnano 300 o 500 euro al mese, gli hanno detto che erano i raccomandati. Vorrei - conclude - che venissero giù con le mascherine, ma non per proteggersi dal virus quanto per coprirsi per la vergogna". (Rer)