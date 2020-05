Fase 2: Bonafede e Arcuri firmano protocollo per produzione maschere dentro carceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato questo pomeriggio dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e dal commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, Domenico Arcuri, il protocollo per la produzione di oltre 400.000 mascherine al giorno all’interno degli istituti penitenziari. La firma è stata trasmessa in diretta Facebook dal profilo del ministro Bonafede. (Rin)