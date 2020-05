Difesa: Bono (Fincantieri), dobbiamo puntare sulle industrie in cui eccelliamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria della difesa rappresenta un pezzo fondamentale della politica interna, estera ed economica di qualsiasi paese. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, durante la sua audizione di oggi al Senato. Ribadendo l’eccellenza italiana nel settore, l’Ad ha sottolineato che “dobbiamo concentrarci su quelle industrie in cui possiamo giocare un ruolo importante sul piano internazionale: soprattutto se pensiamo a come sviluppare una politica comune europea anche nell’ambito della difesa”. L’industria, ha spiegato, deve giocare laddove e forte: fare altrimenti significherebbe indebolire le aree di eccellenza senza elevare le altre al livello degli altri paesi. Un altro fattore determinante, ha aggiunto Bono, è rappresentato dalle alleanze. “L’industria europea, nonostante sia molto avanzata, deve soddisfare al momento le esigenze di ogni singolo paese”, ha spiegato l’Ad, sottolineando che “i numeri attuali sono piccoli rispetto a quelli di altri paesi come gli Stati Uniti, che nonostante la suddivisione in vari Stati hanno una politica comune in materia di difesa”. Un’Europa unita in questo senso, ha aggiunto, potrebbe “arricchire la sua capacità economica e manifatturiera”. (Ems)