Open arms: Fratoianni (Leu), oggi un senatore fa il garantista

- Il senatore che oggi si appella al garantismo per la sua funzione e che è stato salvato dal processo, con il soccorso bianco di Italia Viva, è lo stesso che da ministro ha fatto il forcaiolo con Mimmo Lucano. Ed è lo stesso che da ministro non ha avuto nulla da eccepire quando a me e ad altri deputati è stata comminata una multa da qualche migliaio di euro, per la ‘grave colpa’ di essere saliti a fare una ispezione su una nave Ong bloccata senza alcuna ragione davanti ad un porto italiano. Lo afferma Nicola Fratoianni portavoce nazionale di Sinistra Italiana. “Questo senatore - prosegue l’esponente di Leu - abbia almeno il coraggio di rinunciare alle prerogative da parlamentare e si difenda nel processo, non dal processo”. “Che a fare i gradassi come fa lui nel suo ruolo privilegiato - conclude Fratoianni - sono buoni tutti..”. (Rin)