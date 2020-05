Repubblica Ceca: rimangono ancora chiusi alcuni valichi di frontiera con Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi avrebbero dovuto riaprire tutti i valichi della Repubblica Ceca con l'Austria e la Germania, ciononostante alcuni con l'Austria rimangono ancora chiusi, tra cui quello di Slavonice-Fratres, dove la polizia austriaca non permette ai cittadini cechi di passare il confine. Come conferma il ministro dell'Interno ceco, Jan Hamacek, il governo austriaco è stato informato in tempo della riapertura di tutti i passaggi a livello di strade e ferrovie. "Stiamo risolvendo la situazione con le autorità austriache", ha aggiunto Hamacek. Da oggi i controlli alle frontiere con l'Austria e la Germania saranno solo casuali. Tuttavia, è ancora obbligatorio dimostrare un test negativo al coronavirus quando si entra nel paese, e allo stesso tempo rimangono in atto misure che non consentono ai turisti di entrare nella Repubblica Ceca. Il ministro degli Esteri Tomas Petricek (Cssd) ha dichiarato di aver rivolto al ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg che al confine ceco-austriaco sarebbe possibile introdurre un regime analogo a quello che entrerà in vigore con la Slovacchia e l'Ungheria da mercoledì. I cittadini di questi paesi saranno in grado di viaggiare tra gli Stati senza la necessità di presentare un test negativo per Covid-19 e senza quarantena se ritornano nel loro paese entro 48 ore. (Rep)