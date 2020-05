Ue: ministro Esteri ungherese, necessario stanziare il budget maggiori per gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea può sopravvivere economicamente alla crisi provocata dal Covid-19 se consenterà agli Stati membri di utilizzare più fondi per gli investimenti e i posti di lavoro. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e del Commercio estero dell'Ungheria, Peter Szijjarto, che sta effettuando una visita di lavoro in Romania, in una conferenza stampa. "Credo che l'Ue possa sopravvivere a questa difficile situazione in termini economici se consentirà agli Stati membri di utilizzare i propri bilanci per tutti gli investimenti che serviranno a creare e salvare posti di lavoro. L'Ue ha norme rigorose per sostenere questi investimenti dai bilanci statali e questo regolamento deve essere revocato, perché l'epidemia sta mettendo in pericolo la vita delle persone, ma sta mettendo in pericolo anche i posti di lavoro”, ha detto il ministro ungherese. “Poiché i posti di lavoro possono essere difesi solo attraverso investimenti e per investimenti, in queste condizioni, è necessario un sostegno. Quindi ci aspettiamo che l'Ue fornisca limiti più ampi al sostegno agli investimenti", ha affermato il ministro degli Esteri ungherese.(Rob)