Carceri: Fico, Stato investa tutto su giovani anche quelli in Istituti minorili

- Il presidente della Camera Roberto Fico ha voluto ringraziare le ragazze dell'Istituto penale di Pontremoli per aver organizzato una "mostra d'arte così originale", ma "soprattutto" perché, ha detto in un videomessaggio su Facebook "in un momento così difficile dove tutti insieme stiamo vivendo un'emergenza così grave voi avete trovato la forza di organizzare una mostra d'arte così fatta. E quando parliamo di artigianato, di arte, parliamo di un'espressione artistica che ci aiuta a trovare chi siamo noi stessi la strada dentro di noi" per "percorrere una strada migliore fuori di noi", ha aggiunto la terza carica dello Stato. "Penso che lo Stato debba investire tutto sui giovani, anche coloro che sono all'interno degli Istituti minorili perché è lì la nostra forza, è lì dove la società può crescere e può creare un mondo migliore", ha affermato ancora. "La nostra Costituzione - ha ricordato Fico - dice chiaramente che la pena non può essere una mera punizione ma deve essere un percorso rieducativo dove la pena deve essere lasciata alla spalle e si entra in un nuovo mondo, un nuovo percorso. Quindi - ha concluso il presidente della Camera - vi auguro di essere in questo percorso, di avere la forza di riuscire a realizzarlo e soprattutto di riuscire a realizzare i vostri sogni. Speri di vedervi il prima possibile lì, quando sarà terminata questa terribile emergenza per abbracciarvi e stringervi e passare una giornata insieme". (Rin)