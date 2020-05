Fase 2: App immuni, consumatori segnalano servizi anomali su covid attivati su smartphone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tale motivo il Codacons ha presentato una istanza a Google e Samsung chiedendo di provvedere a fornire adeguata informativa agli utenti circa le modifiche che verranno apportate sui propri dispositivi, anche per l’utilizzo della App Immuni, dando precise avvertenze su tutte le funzionalità del servizio per garantire la sicurezza delle informazioni, la libertà del consenso prestato, i termini e le condizioni di utilizzo, i sistemi messi in atto per garantire la privacy degli utenti. Al Garante per la protezione dei dati personali il Codacons ha invece chiesto di accertare, secondo le proprie competenze, se le modalità di avvio ed installazione dell’applicazione siano conformi ai provvedimenti adottati in materia. Tutti i consumatori che rilevano la presenza di app non autorizzate sul proprio cellulare e legate al Covid-19 possono segnarlo al Codacons al numero 89349966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17. (Rin)