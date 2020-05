Mozambico: governo apre linea per segnalazioni Covid-19 e violazione quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Mozambico ha aperto una linea gratuita alla quale telefonare se si sospetta di aver contratto il coronavirus, come misura per ridurre il flusso di persone che si presentano in ospedale. L'intenzione del progetto, ha riferito ai media locali la viceministro della Sanità Lidia Cardoso, è inoltre di ricevere segnalazioni sulle persone che stanno violando la quarantena o altre restrizioni imposte dal governo nel quadro della pandemia di Covid-19. Sei medici saranno impiegati a turni per rispondere al centralino, che secondo il ministero della Salute potrebbe ricevere fino a 2mila chiamate al giorno ed è stato installato all'interno del Mavalane General Hospital, nella periferia della capitale Maputo. Obiettivo delle autorità è di aprire altri servizi simili nelle città di Beira, al centro, e Nampula, a nord. Per il progetto sono stati stanziati 100mila dollari da partner internazionali. Nel paese sono stati finora confermati 209 casi di contagio di cui un decesso.(Res)