Università: Frassinetti (Fd'I), non procrastinare attuali governance con decreti ad hoc

- La necessità di rinnovare le governance dei principali Atenei italiani con regolari elezioni nei tempi previsti dalla legge "non può essere messa in discussione". Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d'Italia Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura e responsabile nazionale istruzione di Fd'I. "Qualsiasi tentativo di procrastinare le attuali, oramai dimissionarie con decreti ad hoc non potrà essere accettato, poiché pretestuoso. Se ciò dovesse accadere sarebbe enorme il rischio di condizionamenti del mondo accademico da parte della politica", conclude Frassinetti.(Com)