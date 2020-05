Commercio: sindaco Gaeta, prestito 10mila euro senza interessi a tutte attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un prestito fino a diecimila euro, a interessi zero, per tutte le attività di Gaeta. È la possibilità data dall’amministrazione comunale della cittadina del Golfo, a tutte le imprese grazie ad una convenzione che il Comune ha sottoscritto con un istituto di credito della zona. “Dal 16 marzo, prima data utile per ricevere il prestito, circa 300 aziende gaetane hanno approfittato di questa possibilità – dichiara ad "Agenzia Nova" il sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano - ricevendo un complessivo di tre milioni di euro che sono stati distribuiti su tutto il territorio comunale”. Una iniziativa che non ha toccato il suo limite dato che la massa finanziaria prevista nella convenzione tra comune e istituto di credito, è di 6 milioni di euro. “Non ci siamo limitati ad una tipologia di attività; chiunque, anche artigiani, commercianti, finanche le palestre, hanno potuto e possono accedere al prestito da restituire senza interessi; questi sono gli unici soldi arrivati alle attività, dato che quelli promessi da Stato e Regione devono ancora arrivare”. Gaeta è città turistica al 100 per cento e per questo le principali attività sono quelle di somministrazione, la tipologia che ha risentito maggiormente della chiusura. (segue) (Rer)