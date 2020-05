Commercio: sindaco Gaeta, prestito 10mila euro senza interessi a tutte attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per loro, un mese e mezzo fa – continua Mitrano - ho deliberato due manovre. La prima è stata l’esenzione per sei mesi della Tosap (Tassa occupazione suolo pubblico) con il contestuale raddoppio dell’occupazione del suolo pubblico. La seconda deliberazione è stata l’esenzione di una rata della Tari, quindi tre mesi in meno di tassa sull’immondizia da pagare per tutte le imprese che sono state chiuse”. Basterà per il rilancio? “Il problema è rilanciare città e Paese non solo le aziende –osserva Mitrano-. Per ripartire bisogna rilanciare i flussi turistici però, è anche vero che rilanciare i flussi di persone significa anche rilanciare il rischio di contagio per la città. Quinti bisogna contemplare il giusto mezzo delle iniziative che bisogna mettere in campo. Vanno bene tutte le iniziative ma certe scelte si devono fare quando si ha un quadro scientifico chiaro sul rischio contagio del territorio che si amministra. Per questo avevo proposto a Zingaretti, quindi alla Regione Lazio, di sottoporre tutti i turisti in ingresso a Gaeta a test sierologici obbligatori a spese del Comune. Ma la Regione – conclude il sindaco di Gaeta - ha rigettato la richiesta sostenendo che l’obbligatorietà dei test non è possibile. Sarebbe servito per creare una mappatura del contagio”. (Rer)