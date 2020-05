Fase 2: sindaco Gaeta, da noi tracciabilità dei bagnanti anche su spiagge libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbe voluto che chiunque arrivasse a Gaeta si fosse sottoposto obbligatoriamente al testo sierologico fatto a spese del Comune. Ma la proposta avanzata dal sindaco Cosimino Mitrano alla Regione Lazio, ha avuto come risposta il "no" perchè il test non può essere imposto. “La mappatura del contagio sul territorio serve a fare scelte oculate” dichiara ad "Agenzia Nova" il sindaco di Gaeta Mitrano. “I test comunque li ho fatti a tutti i dipendenti comunali, e adesso ne sto facendo altri alle fasce deboli della città, al momento 300 test tutti a carico del comune”. Il controllo di chi entra in città è rimasto un pallino fisso per Mitrano e per questo ha provato a rende obbligatoria almeno la prenotazione dei posti in spiaggia. “Per questo ieri ho presentato una app per la prenotazione di ombrelloni o piazzole. Purtroppo è volontaria dato che, anche su questa iniziativa, la Regione non ci ha dato potere normativo per renderlo obbligatorio. Però alla fine abbiamo aggirato il problema della tracciabilità a campione. La Regione, infatti, ha deliberato che la tracciabilità dei bagnanti deve essere fatta solamente per chi frequenta gli stabilimenti privati e non chi va su spiagge libere. Allora, in quanto sindaco e autorità sanitaria del territorio che amministro, ho stabilito che per motivi di sicurezza sanitaria è obbligatoria la tracciabilità su tutte le spiagge del territorio comunale, libere o private che siano”. Chiunque va in spiaggia a Gaeta deve essere tracciato. “Gli imprenditori balneari hanno avuto – dice Mitrano - la sensibilità di fornire il servizio di salvamento anche alle spiagge libere, il piano di sicurezza e il sistema di tracciabilità. Ci sono spiagge che non hanno avuto mai il sistema di salvamento, quest’anno ce l’hanno”.(Rer)