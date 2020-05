Decreto Rilancio: Garavaglia (Lega), Gualtieri delude, governo scollato da mondo reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Massimo Garavaglia, capogruppo Lega in commissione Bilancio della Camera, giudica "deludente" l'audizione del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla Camera sul decreto Rilancio. "Il ministro è convinto di aver fatto tutto bene e delle proposte delle opposizioni non gli interessa nulla. Se l'approccio a un provvedimento così importante e delicato è questo significa che tra governo e mondo reale lo scollamento è totale", aggiunge in una nota. (Com)