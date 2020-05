© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata, a quanto si apprende, la riunione in vieoconferenza tra il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, i viceministri Antonio Misiani e Laura Castelli e i capigruppo dell'opposizione per discutere del decreto Rilancio e per definirne il percorso alle Camere. (Rin)