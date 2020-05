Giustizia: Gelmini (FI), Berlusconi vittima di un pezzo politicizzato magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a una video conferenza stampa del movimento azzurro sui temi della giustizia, ha affermato: "sicuramente esiste un pezzo di magistratura che pratica un uso politico della giustizia, e la vittima più recente di questo metodo è stato ed è il presidente Berlusconi. Il nostro leader ha dovuto subire quasi 100 processi, più di 3 mila udienze, con spese legali incredibili, e con vicende politiche che hanno danneggiato in nostro Paese. Pensiamo al primo governo Berlusconi, caduto per un avviso di garanzia, accuse dalle quali poi venne scagionato. O pensiamo all'estromissione indebita, con l'applicazione retroattiva di una legge penale, di Berlusconi dal Senato, anche qui con un'accusa surreale, evasione fiscale, in capo a Mediaset, uno dei più importanti contribuenti italiani. Le vicende politiche di questo Paese non possono essere piegate da interessi di parte".(com)