Speciale energia: a Milano domenica prossima mobilitazione "Cambia Giro" con 600 ciclisti in piazza Duomo

- Le maggiori associazioni ambientaliste e solidaristiche milanesi aderiscono alla mobilitazione Milano Cambia Giro. Con il numero chiuso di 600 partecipanti, domenica 31 maggio dalle 17.30 piazza Duomo si trasformerà in un luogo di confronto con l’Amministrazione sulle misure urgenti in tema di mobilità per la Fase2 e della convivenza con il virus.Le associazioni insistono su quattro punti: una rete coerente di 150 chilometri di piste ciclabili di emergenza, con almeno dieci itinerari radiali e due circolari, su scala metropolitana; il potenziamento di AreaC in una grande zona 20 per ciclisti e pedoni; una forte campagna di comunicazione volta alla cittadinanza; la creazione di una Consulta per la Ciclabilità in sede comunale. “Dobbiamo decidere per tempo se tornare alla ‘normalità’ oppure imboccare la corsia preferenziale per un futuro sostenibile delle città - ha detto Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - l’amministrazione milanese sta facendo molto, ma i cittadini devono essere aiutati a cambiare stile di vita con maggiore energia, trovando strumenti adeguati per contribuire ad alimentare la mobilità sostenibile e fermare il cambiamento climatico”. “Il Comune di Milano sembra non vedere l’emergenza - ha sottolineato Federico Del Prete, presidente di Legambici APS - Milano sta realizzando 35 chilometri di itinerari ciclabili già in programma, ma per gestire l’emergenza ne servono almeno tre volte tanto. Servono ordinanze contingibili e urgenti per tracciare corsie pop-up, temporanee e di rapida realizzazione. Milano rischia di ritrovarsi in un blocco logistico che non conviene a nessuno.” (Com)