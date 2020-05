Speciale energia: Messico, viceministro invitato a comitato esperti Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il semaforo disporrà di quattro colori: rosso, arancione, giallo e verde. Per ognuno di questi vengono indicate le linee guida rispetto a cinque diversi parametri: attività lavorative, attività in spazi pubblici all'aperto e al chiuso, attività per le persone a rischio, attività scolastiche e misure di salute pubblica e di lavoro. Queste ultime non variano per nessuno dei diversi colori del semaforo: tenersi a debita distanza e lavarsi frequentemente le mani. "Non esiste ancora nessun vaccino, non ci sono medicinali, anche se si stanno compiendo sforzi importanti, e dobbiamo continuare a proteggerci", ha rimarcato il ministro dell'Economia Graciela Marquez. Quando il semaforo è in rosso sono permesse solo le attività economiche essenziali - una lista nota che va dalla farmaceutica alla filiera dell'agroalimentare all'energia - integrata per l'occasione dal comparto minerario, quello edile e quello dell'industria automotrice. (Mec)