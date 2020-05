Ragusa: Salvini, nove anni a chi ha ucciso due bimbi? Vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini commenta: "Nove anni di carcere per aver travolto e ucciso due cuginetti di 11 e 12 anni, imbottito di droga e alcol. La sentenza del tribunale di Ragusa conferma una volta in più la necessità di mettere mano alla riforma del Codice penale e dell’intera Giustizia: la vita di un bambino non può valere così poco, bisogna eliminare il 'rito abbreviato' per i reati più gravi e cancellare 'buone condotte' e sconti di pena - osserva Salvini per poi concludere -. Un abbraccio affettuoso alle famiglie dei piccoli Simone e Alessio: non vi dimentichiamo". L'ex ministro dell'Interno commenta così la sentenza di condanna nei confronti dell’uomo che nel luglio di un anno fa aveva falciato due bimbi nel centro di Vittoria in provincia di Ragusa. (Rin)