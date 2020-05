Cultura: le Gallerie d'Italia riaprono a Milano e Napoli il 2 giugno, a Vicenza il 28 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo annuncia la riapertura delle Gallerie d'Italia a Milano e Napoli il 2 giugno e a Vicenza il 28 maggio 2020. Nella sede milanese di Piazza Scala i visitatori potranno rivedere la mostra 'Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna', prorogata eccezionalmente fino al 28 giugno. L'esposizione, rimasta per molte settimane in cima alle classifiche delle mostre più visitate d'Italia, aveva raggiunto prima della chiusura quasi 200.000 visitatori nazionali e internazionali. Ideata e prodotta da Intesa Sanpaolo in partnership con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e con il Museo Thorvaldsen di Copenaghen e con la curatela di Fernando Mazzocca e Stefano Grandesso, la mostra ha reso possibile il confronto - per la prima volta in un'esposizione - dei due grandi artisti neoclassici, con prestiti fondamentali di musei italiani e stranieri e di esclusive collezioni private, ricreando nelle sale delle Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano un vero e proprio 'olimpo di marmo'. Dal 30 giugno torneranno ad essere visitabili anche le sale che accolgono le collezioni permanenti 'Da Canova a Boccioni' e 'Cantiere del 900'. Il 2 giugno riapriranno anche le Gallerie d'Italia - Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli: sarà visitabile 'Il Martirio di Sant'Orsola' di Caravaggio, masterpiece della collezione d'arte di Intesa Sanpaolo, e la mostra 'David e Caravaggio. La crudeltà della natura, il profumo dell'ideale', prorogata fino al 28 giugno. In programma il 28 maggio la riapertura di Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, con un riallestimento della collezione permanente: sarà visitabile il piano nobile con 30 dipinti del '700 veneto e un nucleo di 20 vasi selezionati dagli oltre 500 che formano la collezione di ceramiche attiche e magnogreche in un allestimento rinnovato che li mette in dialogo con le decorazioni a tema mitologico presenti nelle sale del palazzo. Grande l'impegno di queste settimane per consentire una visita in piena sicurezza e tranquillità. (segue) (Com)