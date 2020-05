Cultura: le Gallerie d'Italia riaprono a Milano e Napoli il 2 giugno, a Vicenza il 28 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà possibile, e raccomandato, l'acquisto online dei biglietti dal sito gallerieditalia.com. Gli ingressi saranno contingentati e scaglionati ogni quindici minuti e si dovrà rispettare la distanza interpersonale - in caso di attesa - di almeno un metro all'esterno e di due metri negli spazi museali. All'interno delle Gallerie sarà prevista la misurazione della temperatura attraverso un termoscanner (con rimborso del biglietto se acquistato online in caso di temperatura superiore al limite consentito) e in vari ambienti museali saranno a disposizione dispenser gel con soluzioni disinfettanti. Al fine di assicurare una visita in totale sicurezza, oltre all'igienizzazione continua di tutti gli ambienti, sarà obbligatorio l'utilizzo di mascherine e il mantenimento di una distanza sociale di almeno due metri. Lungo il percorso un'apposita segnaletica inviterà al rispetto delle norme ed il personale museale sarà a disposizione per ogni esigenza e indicazione. Fra le novità che accoglieranno i visitatori vi sarà la possibilità di accedere gratuitamente ai contenuti di approfondimento installando l'app MuseOn sul proprio smartphone attraverso Google Play o App Store, collegandosi al sito museon.eu oppure inquadrando il QR Code presente al desk di accoglienza. L'orario delle Gallerie in questo primo periodo di ripresa vedrà una variazione, con apertura estesa dalle 11.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.00), mentre i giorni di apertura rimarranno invariati: dal martedì alla domenica con giorno di chiusura il lunedì. In attesta della riapertura delle tre sedi museali delle Gallerie d'Italia, sul sito www.gallerieditalia.com è disponibile un tour virtuale della mostra 'Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna' con contenuti di approfondimento multilingua. Si può inoltre rivivere la straordinaria bellezza della mostra anche grazie anche al documentario 'Canova | Thorvaldsen. La fabbrica della bellezza' disponibile su RAI Play. (Com)