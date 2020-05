Spagna: dopo destituzione comandante Guardia civil si dimette anche il numero due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la destituzione da parte del ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, del comandante della Guardia civil, Diego Pérez de los Cobos, per una presunta indagine occulta sulla gestione sanitaria della manifestazione dell' 8 marzo scorso a Madrid in occasione della festa della donna, anche il numero due del corpo di gendarmeria, il tenente generale Larentino Cena, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. Lo rivela il quotidiano "El Pais" che ha consultato fonti della polizia spagnola. Il tenente generale sarebbe dovuto andare in pensione nel marzo scorso, ma si era impegnato a mantenere l'incarico fino al 2 giugno. Queste dimissioni rappresentano, pertanto, un segnale inequivocabile di tensioni tra il ministro dell'Interno e importanti ambienti della Guardia civil. (segue) (Spm)